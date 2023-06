La stagione 2022-2023 di Uomini e Donne è finita ormai da quasi due mesi, ma i protagonisti del dating show di Maria De Filippi continuano a far parlare di sé. Questa volta è il turno di Armando Incarnato, storico volto del Trono Over, che si è sfogato dopo aver ricevuto una multa.

Il cavaliere napoletano, che attualmente si trova in Calabria, ha condiviso una storia su Instagram nella quale ha manifestato il proprio disappunto nel doversi recare all’ufficio postale.

“Ma ci potevamo mai far mancare questo? Cinque punti dalla patente e 185,50 euro di verbale. Se ne sono pure andati tra l’atro. Adesso il problema non è tanto il verbale, perché spendiamo tanti soldi, cento ero in più, cento euro in meno, non fa la differenza, specialmente d’estate. Però la rottura di p*lle di andare all’ufficio postale già con un punto negativo perché sto andando a versare, non nelle mie casse ma in quelle dello stato, e non a prelevare. In più trovare duecento persone fuori fa veramente venire voglia di prenderlo e buttarlo, e continuare la strada per il mare”.

Armando Incarnato contro l'agente che gli ha notificato la multa

Armando Incarnato ha poi condiviso un post sul suo profilo Instagram, rivolgendosi direttamente al poliziotto che gli ha notificato la multa, sostenendo di averlo sentito ridere: “Non è la divisa a darmi fastidio, ma l'abuso di potere. Ti ho sentito quando ‘ridendo’ e con la faccia tagliata hai detto questo è quello che fa Uomini e Donne. Sì, sono io, piccolo uomo che non sei altro! Tua moglie però è quella che mi segue tutti i giorni da casa, e forse questa cosa ti disturba la giornata! Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto: ‘Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui, è un po’ nervoso e non ti sopporta, io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così. Quando vedrai il post salutami la signora!”.