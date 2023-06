E’ in atto una nuova crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Due settimane fa, l’influencer campana aveva palesato sui social la sua insofferenza per determinati atteggiamenti del fidanzato: “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”. Pochi giorno dopo, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno chiarito ed è tornato il sereno.

Antonella sbotta: "Edoardo non vuole farsi vedere con me"

Ieri sera, però, l’ex vippona è tornata a sfogarsi su Twitter. Antonella ha detto che Edoardo non vuole farsi vedere con lei pubblicamente, e che lei non riesce a sopportare questa situazione. “Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie”.

Incalzata dalle domande dei fan, la Fiordelisi ha sottolineato: “Perché non vuole farsi vedere? Ovviamente per privacy, sinceramente è giusto che voi lo sappiate. Se parlo è perché oggi ha fatto così. Sono arrivata da sola perché non si voleva far vedere con me. Sono troppo real per questo social. Oppure, vecchi amici che chiamano appena litighiamo e lui non vuole più farsi vedere? Devo sopportare ancora tutto questo? No Grazie. Io iconica? In realtà dico la verità”.