Edoardo Donnamaria ha condotto il Pizza Village di Napoli con Angelo Baguini e Gianni Simioli. Ma non solo. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, si è esibito sul palco per ben due sere intonando il suo brano Il cielo stanotte, scritto quando è uscito dalla Casa di Cinecittà e che ha dedicato alla fidanzata Antonella Fiordelisi, con la quale ha condiviso la lunga esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tantissimi i fan della coppia che sono accorsi nel capoluogo partenopeo per partecipare all’evento e per sostenere lo speaker radiofonico romano, che si è esibito per la prima volta in assoluto difronte ad una platea così ampia. Ovviamente, insieme ad Edoardo, c’era anche Antonella, che ha fatto capolino sul palco per salutare il pubblico e complimentarsi con il fidanzato.

Dicevamo dei tanti supporters dei Donnalisi accorsi al Pizza Village. Ebbene, nelle ultime ore sta montando la polemica sui social perché, secondo alcuni di loro, c’è stata una scarsa considerazione da parte dei due ex gieffini. Sulla questione è intervenuto in prima persona Donnamaria che, rispondendo ad una fan, ha detto: “Mi piange il cuore a pensare che delle ragazze di 20, 30 o 40 anni si siano fatte centinaia di chilometri per noi e non si sentano considerate… Non so come rimediare ma ci penseremo una volta finito sto periodo di fuoco”. E ancora: “A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i Donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera. Vedervi lì con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai… comunque vada”.

Decisamente meno diplomatica Antonella Fiordelisi, che ha liquidato la questione con un lapidario: “Più aumenta la fama, più aumentano gli haters”.