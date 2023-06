Neanche il tempo di fare la pace che è già scoppiata una nuova crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Così come accadeva durante la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, durante la quale litigavano e si mollavano per poi tornare insieme, anche fuori dalle mura del loft di Cinecittà la musica non sembra essere cambiata.

Due settimane fa, l’influencer campana annunciava sui social la crisi con il fidanzato: “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”.

"Edoardo non vuole apparire con me sui social"

Dopo pochi giorni, tra i due ex vipponi era ritornato il sereno, ma uno sfogo su Twitter da parte di Antonella ha ribaltato nuovamente lo scenario. L’ex schermitrice non sopporta più il fatto che lo speaker radiofonico non voglia comparire con lei sui social: “Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie”. Poi, incalzata dalle domande dei fan, la Fiordelisi ha sottolineato: “Perché non vuole farsi vedere? Ovviamente per privacy, sinceramente è giusto che voi lo sappiate. Se parlo è perché oggi ha fatto così. Sono arrivata da sola perché non si voleva far vedere con me. Sono troppo real per questo social. Oppure, vecchi amici che chiamano appena litighiamo e lui non vuole più farsi vedere? Devo sopportare ancora tutto questo? No Grazie. Io iconica? In realtà dico la verità”.

Antonella Fiordelisi devastata in una diretta su Instagram

Pochi minuti fa, Antonella Fiordelisi ha fatto una diretta Instagram nella quale è apparsa letteralmente devastata e, in lacrime, si è scagliata contro Edoardo Donnamaria: “Sinceramente, una cosa è quella che appare dai social… Ma farmi trattare così dopo che ho dato tutto, dopo che amo questa persona… Non mi faccio trattare così! Quindi vi chiedo per favore di rispettare questo momento, di non scrivermi… Tutto è partito da lui, ok? Ve lo chiedo per favore perché non sto bene, e io quando ci tengo ad una persona do tutto, e sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco del Pizza Village e poi in realtà mi tratta di m*rda, anche meno, perché io non sono così, ok? Quindi per favore, basta. Devo iniziare a pensare a me, non mi posso far trattare così. Penso che era quello che voleva… voleva farmi impazzire, altrimenti non si spiega il suo cambio di umore e del modo in cui mi tratta, quindi è giusto che voi lo sappiate. Siamo nati in un contesto televisivo, posso solamente dire che c’ho messo tutto in questa storia, ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta apposta male perché vuole questo, vuole pensare a fare il cantante, e va bene glielo faccio fare. Detto questo, per favore non fatemi più domande per quanto riguarda Edoardo perché io non posso più stare male così”.