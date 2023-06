Prosegue la crisi nella relazione tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. La coppia (o ex coppia, scegliete voi), una delle più amate e seguite delle ultime edizioni di Uomini e Donne, è palesemente ai ferri corti e, ad oggi, non si intravedono spiragli in merito ad una possibile riconciliazione.

Dopo i rumor che erano iniziati a circolare con insistenza, l’ex corteggiatrice era uscita allo scoperto annunciando la crisi: “E’ un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy”. Poco dopo, anche l’ex tronista aveva rotto il silenzio: “Eccoci qua ragazzi. Come avete potuto leggere dalla storia di Carola, stiamo attraversando un periodo un po’ di crisi. Un periodo un po’ difficile. So che essendo usciti da un programma come quello da cui siamo usciti noi, vi aspettate che comunque viviamo tutto questo con voi, che ne parliamo, eccetera. Come dicevo, però, è un momento difficile, particolare, quindi spero capiate il momento e anche l’eventuale assenza dai social, ecco o comunque se mi avete visto un po’ strano. Vi ringrazio per la comprensione, per il fatto che comunque ci state vicini”.

Trascorsi alcuni giorni, Federico, attraverso una storia su Instagram, aveva lasciato intendere che la relazione fosse giunta al capolinea: “Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre! Con pregi e difetti che avete visto. Questo è…”. Da quel momento, entrambi gli ex volti del dating show di Maria De Filippi non sono più tornati sulla questione, lasciando i loro numerosissimi fan con il fiato sospeso.

Nel frattempo, Carola sembra aver deciso di voltare pagina, o almeno è quello che credono gli utenti sui social. La studentessa varesina, infatti, ha trascorso una serata in compagnia delle amiche, circostanza che, però, non è stata apprezzata da alcuni fan, i quali l’hanno accusata di essersi già dimenticata di Federico. E intanto, tra i due sembra essere calato ancora di più il gelo. La storia è giunta ai titoli di coda o ci sono ancora speranze che possano tornare insieme?