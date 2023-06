Gian Maria Sainato, uno degli ex naufraghi più chiacchierati della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, durante la sua avventura in Honduras ha palesato il suo interesse nei confronti di Cristina Scuccia, specificando di essere bisessuale.

"Con Cristina c'era una bella alchimia"

Intervistato da Biccy.it, l’influencer ha confermato tutto e ha anche parlato del suo orientamento sessuale: “È vero, le prime settimane io e lei ci appartavamo spesso per parlare, per ore, c’era una bella alchimia e connessione ma lei aveva la fobia delle telecamere. Appena arrivava la telecamera cambiava discorso e diventava fredda. Mi diceva che essendo che si era svestita recentemente dai panni da suora, anche se avrebbe voluto una storia d’amore, non l’avrebbe mai iniziata davanti le telecamere. Quindi ci siamo accordati che saremmo andati a cena una volta fuori, non so se sinceramente accadrà più… E poi lei disse a me che era single. Dopo due settimane invece ha iniziato a dire che è impegnata con questa persona fuori di cui non vuole dare info. Esisterà veramente? Boh”.

L'orientamento sessuale di Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato ha poi fatto chiarezza sul suo orientamento sessuale: “Da Barbara d’Urso avevo detto che ero gay, è vero. Ma poi ho avuto attrazione anche per le donne successivamente, più che bisessuale mi definire pansessuale. Una volta l’ho detto a L’Isola dei Famosi e hanno iniziato ad ironizzare sul termine “pansessuale”. Mi sono spiegato bene con loro su cosa significasse e quanto rispetto dovessero avere per tutti gli orientamenti ma continuavano a ridere e a guardarmi come se fossi un alieno per aver detto quel termine che nessuno conosceva. Allora dissi loro che sessualmente ero bisessuale e pure lì domande su domande dall’inizio alla fine del programma. Che pesantezza e quanta pazienza ho dovuto avere, sembrava di essere tornato negli anni 90!”.