Ieri pomeriggio, Edoardo Tavassi è intervenuto ai microfoni di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato dell’imminente convivenza con Micol Incorvaia, conosciuta proprio durante il reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Micol ha deciso di trasferirsi a Roma"

“Ormai Micol ha deciso di trasferirsi a Roma, adesso fa su e già per portare le cose a casa mia. Però siccome casa mia è grossa quanto la cabina armadio di Chiara Ferragni, se non meno, e io non avevo preventivato che al Grande Fratello avrei trovato la donna della mia vita, probabilmente dovremo trovare una casa più grande. Comunque andiamo verso la convivenza, a Roma, sì! Stiamo guardando case insieme: va bene tutto, basta che sia vicino a dove lavoro io perché a me pesano le chiappe!”.

Tavassi ha poi svelato di aver trovato la donna dei suoi sogni e che i lui e Micol non litigano mai, neanche per motivi come la gelosia: “Più geloso? Io non le do veramente motivo per essere gelosa. Se sei gelosa di me devi essere gelosa del computer, dei videogiochi o dei fumetti. Io non faccio né vita mondana né niente. Io di lei mi fido tantissimo. Lei non mi dà neanche modo. Una gelosia sana, più che altro battute ma niente di che. Lei è una persona che mi dà tanta fiducia, non ci sono mai state cose di gelosia”.

Ed in merito alla possibilità di avere figli: “Uno ci pensa, il discorso è questo: tu trovi una ragazza, ti piace, ci convivi per un po’ idi tempo. Nel mio ideale di vita fare figli sì, facciamo due, un maschio e una femmina. Però ci sono delle prove no? Degli step. Noi andiamo d’accordo ed è quello che mi preoccupa, perché dici dov’è la fregatura? Perché è tutto così perfetto e meraviglioso?

Siamo molto simili, non litighiamo. Per me è un sogno. Una ragazza che ha la tua ironia, è bella, ha tutte le caratteristiche che mi piacciono. L’unica cosa è che le donne devono capire che quando gli uomini giocano ai videogiochi, e il gioco è online, non esiste la pausa. Non gli dite vai ad aprire, perché poi lui nel gioco muore. Sì, io e lei combaciamo tanto. La compatibilità così grande a livello di interessi è come stare con un Edoardo, però bella e bionda. Addirittura diciamo le stesse cose nello stesso momento”.

