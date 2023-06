Nella giornata di ieri, a farla da padrone sul web, è stata la notizia della rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Ebbene sì, dopo poco più di sette mesi è giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Prima lo sfogo di lei su Twitter, nel quale si lamentava del fatto che il fidanzato (anzi, ex fidanzato) non volesse comparire insieme a lei sui social: “Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse”. Poi, la diretta su Instagram, durante la quale, in lacrime, Antonella accusava Edoardo di “trattarla una m*rda”. Infine, la storia di Donnamaria, che di fatto annunciava la fine della relazione.

Ma come sta adesso la Fiordelisi? A svelarlo è stata Deianira Marzano, che ha detto di averla sentita: “Mi ha telefonato ieri in lacrime. Stava malissimo, come del resto avete potuto vedere durante la diretta su Instagram. E’ andata a prenderla la sua cara amica Ilenia, e sono tornate a Salerno”.