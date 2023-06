Nelle ultime settimane, Giulia Cavaglià è finita al centro del gossip per via del presunto tradimento da parte del suo fidanzato, Federico Chimirri, annunciato dalla stessa ex tronista di Uomini e Donne.

Ieri, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi, durante un’ospitata su RDS Next, ha lanciato una frecciatina ad una “collega”. Alla domanda “Chi del mondo dello spettacolo non merita il successo che ha”, Giulia ha risposto facendo il nome di Delia Duran che, secondo lei, ha successo solo perché è bella.

“Chi dello spettacolo che conosco non merita il suo successo? Mi verrebbe da dire Delia Duran. Per il senso che ha un sacco di successo, ma ha il suo successo solo perché è una bellissima ragazza, però non le attribuisco altre doti”.

Ovviamente, le dichiarazioni dell’ex tronista non sono passate inosservate, e hanno scatenato la polemica sul web. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, i fan di Delia e Alex Belli non hanno affatto gradito l’uscita della Cavaglià. “Pare abbia fatto Uomini e Donne, ma io la ‘conosco’ perché tipo, qualche mese fa, giravano delle storie di lei piangendo perché le hostess avevano osato fare il proprio lavoro chiudendo il gate, e quindi lei aveva perso l’aereo. E con questo ho detto tutto”; “Scusate, ma lei dice questo? E poi è una uscita da un dating show”; “E le sue doti invece quali sarebbero, perché io sono molto curiosa”. “Come si permette di dire che Delia Duran non merita il successo?”.