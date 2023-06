La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea. Dopo poco più di sette mesi, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sembrano essersi detti definitivamente addio, anche se quando si parla dei Donnalisi è sempre meglio andarci cauti. Anche durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, infatti, l’influencer campana e lo speaker radiofonico si lasciavano e si riprendevano nel giro di poche ore, dunque non è assolutamente da escludere un improvviso ribaltamento della situazione.

La rottura tra i due ex vipponi ha scatenato inevitabilmente una serie di reazioni. In primis quella di due ex della Fiordelisi, ovvero Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. Anche Edoardo Tavassi, da sempre acerrimo nemico dell’ex schermitrice, incalzato da Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più, programma in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha detto la sua, ma senza esporsi troppo, sui Donnalisi: “Non so che è successo, voglio soltanto che siano tutti felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti loro io sono contente. Io ho detto l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro la Casa. Ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, va scoperto fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa: 184 volte!”.

Anche Alberto De Pisis, è stato tirato in ballo da un utente su Instagram: “Dai che Edoardo è tornato single. Adesso avrai qualche possibilità in più con lui”. L’ex vippone ha risposto con un emoticon di tre faccine che ridono e quella di un aereo. De Pisis non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei confronti di Donnamaria, ma l'ipotesi di una possibile liaison è stata spenta sul nascere quando l'ex volto di Forum ha iniziato una relazione con Antonella.