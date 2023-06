Ieri pomeriggio, proprio mentre si consumava la rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi è stato ospite di Giada Di Miceli nel corso della trasmissione Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Il videomaker romano, oltre a parlare dell’imminente convivenza con Micol Incorvaia, ha parlato di Edoardo Donnamaria. I due, durante il Grande Fratello Vip, erano legatissimi, poi hanno preso strade differenti.

Edoardo Tavassi parla di Edoardo Donnamaria

“La canzone di Edo ce l’ho nella playlist di Spotify. Mi piace, è molto fi*a, lui è bravo, molto talentuoso e forte, merita di fare la carriera da cantante. Partiamo dal presupposto che io a Edoardo gli voglio bene e non smetterò mai di volergliene, questa cosa sia chiara. Poi, lui è la persona che più mi fa ridere nella mia vita, è geniale. Se lo vedo come cantante? A voglia! Ti rimane in testa la canzone. Gli ho fatto i complimenti con l’emoticon del fuoco. Se ci sentiamo? Vabbè, adesso abbiamo da fare?

Se lo rivedrò? Lui si è trasferito a Milano, io non riesco a vedere neanche gli amici che stanno a Roma Sud… Ti giuro, credimi, veramente non c’è stata occasione. Poi, vabbè ci sarà da chiarissi su tante cose. Per come sono fatto io, per chi mi conosce, io sono quello che si impone, ma alla fine si scioglie davanti a chiunque. Lui lo sa”.

Il commento sulla rottura tra i Donnalisi

Infine, Edoardo Tavassi non ha preferito esporsi molto sulla rottura tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Non so che è successo, voglio soltanto che siano tutti felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti loro io sono contente. Io ho detto l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro la Casa. Ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, va scoperto fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa: 184 volte!”.

