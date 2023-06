Se i Donnalisi piangono, gli Oriele, in questo caso, ridono. Circa tre settimane fa, sembrava giunta al capolinea la relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: post, stories e interventi in room su Twitter palesavano una frattura quasi insanabile tra la modella di origini venezuelane e l’ex tronista di Uomini e Donne. Poi, con il passare dei giorni, è finalmente tornato il sereno tra i due ex vipponi. Entrambi hanno deciso di fare un passo indietro con l’obiettivo di provare a proseguire la loro storia, e adesso le cose sembrano proseguire per il verso giusto.

Nel giorno in cui a farla da padrone è stata la notizia della rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Oriana e Daniele si sono regalati un weekend da sogno in una splendida location con vista sulle Dolomiti. La “reina”, reduce dall’esperienza a Supervivientes nelle vesti di “fantasma del passato”, ha nuovamente raggiunto Daniele a Verona, e adesso la coppia si sta godendo una vacanza in Trentino.

Gli Oriele hanno pubblicato su Instagram foto e video del loro weekend romantico. I due ex gieffini, dopo aver vissuto un periodo decisamente complicato, hanno finalmente ritrovato la serenità, per la gioia dei loro numerosissimi fan.