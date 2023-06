Tanto si è detto e letto su una possibile partecipazione di Brenda Asnicar alla passata edizione del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, infatti, l’ex protagonista de Il Mondo di Patty aveva manifestato la sua voglia di trasferirsi in Italia, e aveva scritto a Tommaso Zorzi per avere informazioni in merito agli affitti di Milano.

Da qui in molti hanno iniziato ad ipotizzare che l’attrice potesse partecipare al reality show di Canale 5, fino a quando lei stessa ha smentito le voci. Ma nel corso della finale del Gf Vip 7, Alfonso Signorini aveva svelato che Brenda aveva sostenuto un provino. Ma non solo. Il conduttore aveva anche fatto intendere che l’argentina potesse essere presa in considerazione per la nuova edizione, quella che andrà in onda a partire da settembre 2023.

Nelle ultime ore, però, la Asnicar ha rotto il silenzio, e su Twitter ha smentito di aver sostenuto un provino per il Gf Vip: “Io e Alfonso Signorini abbiamo fatto una videocall, e gli ho detto che io non sarei entrata nella Casa. Però, se voleva, potevamo metterci d’accordo per una sera in studio con lui. Però, il provino non l’ho fatto”.