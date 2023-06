La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta ai titoli di coda. Nella giornata di sabato, l’influencer campana, durante una diretta su Instagram, si sfogava tra le lacrime per una storia ormai giunta al capolinea. Contestualmente, lo speaker radiofonico, prima di risponderle attraverso una storia, rilasciava un’intervista a Turchese Baracchi a Radio Cusano Campus, parlando serenamente della loro relazione: “Non ho mai visto una coppia felice che non litiga mai. Per noi litigare è anche un modo per confrontarci su un altro livello”. Ma poi su Instagram diceva: “Antonella usa i social in modo tossico”.

Le parole di Edoardo Donnamaria

Protagonista della puntata di Turchesando di sabato 24 giugno, Edoardo Donnamaria ha parlato della sua storia con Antonella Fiordelisi, ignaro del fatto che quest'ultima lo stesse accusando in diretta su Instagram: “In realtà io non ho mai visto una coppia felice che non litiga mai. Per noi litigare è anche un modo per confrontarci su un altro livello. Così come lei ha fatto con me io credo di aver contribuito ad una sua crescita personale. Superare tante difficoltà insieme anche attraverso il perdono credo sia una delle cose più belle per una coppia, è crescere insieme. Un bel regalo è stato rischiare l’arresto per farle i fuochi d’artificio per il suo compleanno quando ero fuori dalla casa”.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi: "Mi tratta una m*rda!"

Proprio mentre il fidanzato interveniva in radio, Antonella era scoppiata in lacrime durante una diretta su Instagram, spiegando che con l’ex volto di Forum il rapporto era ormai compromesso: “Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata sinceramente. E vedere non si immedesimano in quello che ho fatto e continuo a fare per lui, mi fa stare male. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è e mi sta raggiungendo Ilenia. Sinceramente, una cosa sono i social, una è la vita privata. Farmi trattare così, dopo che ho dato tutto e che amo questa persona, anche no. Rispettate questo momento e non scrivetemi. Perché tutto è partito da lui. Io quando tengo a una persona do tutto. Sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL e poi mi tratta di m***a anche meno. Non sono così”.

Lui aveva replicato con una singola storia su Instagram: "Mi dispiace per come sono andate le cose, dirò poche parole: la privacy non c'entra nulla e l'ho spiegato più volte, ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante".