Quando Ivana Mrazova ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di “ex” di Luca Onestini, in molti credevano che tra i due potesse scoccare nuovamente la scintilla. Una speranza che tutt’ora resta viva tra i fan della coppia, nata proprio durante la seconda edizione del reality show di Canale 5. Soprattutto in virtù della nuova rivelazione della modella di origini ceche che, rispondendo alle domande dei follower su Instagram, ha svelato che l’ex tronista di Uomini e Donne fa ancora parte della sua vita.

Nelle ultime ore, però, una segnalazione giunta in direct a Deianira Marzano sembra sparigliare ancora una volta le carte: “Ciao, volevo informarti che Onestini si trova a Bologna da due giorni con la ragazza con cui si è frequentato tutta l’estate scorsa, Alessia. Sono stati beccati un sacco di volte insieme, e ieri lui ha iniziato a seguire una collega di questa Alessia”. Poi ha aggiunto: “Riguardo ad Ivana Mrazova, hai ragione: continua ad illudere le fan. Nelle sue risposte ha detto anche che passerò tutto luglio in vacanza con gli amici e tutto agosto in Repubblica Ceca. Luca è l’ultimo dei suoi problemi. Si ricorda di lui solo per avere un minimo di rilevanza, altrimenti non la seguirebbe nessuno”.

Deianira ha commentato: “Esatto. Ivada dà l’idea di attingere dalla sua visibilità quelle domande con il cuoricino. Ma quanto è dolce… Onestamente preferisco Luca, è single e fa come gli pare…”.