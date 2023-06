Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello Vip ad un anno di distanza dalla rottura. L’influencer e la modella di origini ceche si sono detti addio dopo una relazione durata circa quattro anni, poi il nuovo incontro tra le mura del loft di Cinecittà sembrava aver fatto scoccare nuovamente la scintilla, risvegliando emozioni e sentimenti evidentemente mai sopiti.

Poche settimane dopo la conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex tronista di Uomini e Donne, durante un’intervista a Casa Chi, aveva dichiarato di volersi godere la sua privacy, e di non escludere un possibile ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata. Poi c’è stato il TitTok che i due hanno realizzato insieme davanti al Duomo di Milano, ed in seguito un incontro inaspettato, quando lei è andata a Cesenatico per fargli una sorpresa. Inoltre, ad inizio giugno, Luca e Ivana hanno partecipato ad una sfilata in un atelier di abiti da sposa a Roma e, in seguito, secondo alcune segnalazioni sui social, avrebbero dormito nella stessa camera d’albergo.

Alcune settimane prima, Chi Magazine aveva svelato che la Mrazova aveva iniziato una nuova relazione con un imprenditore di nome Davide, mentre Onestini era stato accostato ad un’altra ex gieffina, Nicole Murgia. Rumor che, però, non sono mai stati confermati.

Ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio che non è passato inosservato. Ivana, rispondendo alle curiosità dei follower su Instagram, alla domanda “Luca fa ancora parte della tua vita?” ha risposto: “Assolutamente sì”. A questo punto, quello che i fan si chiedono è se tra i due c’è esclusivamente un rapporto di amicizia o qualcos’altro. Non ci resta che attendere per scoprirlo.