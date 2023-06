L’improvvisa e inaspettata rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha provocato un vero e proprio terremoto su Twitter, social in cui il fandom dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è molto presente. I supporters dei Donnalisi sono ancora increduli per la fine della storia d’amore tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico: in molti sperano che le cose possano sistemarsi, altri invece iniziano a rassegnarsi all’idea che tra i due ex vipponi la storia sia giunta al capolinea.

Intanto, come segnalato dai colleghi di Novella 2000, nelle ultime ore sta circolando sui social una strana voce. E’ bene specificare come questi rumor non abbiano in alcun modo trovato conferma, e che si tratta esclusivamente di tweet emersi sulla vicenda. Ma di cosa si tratta? La segnalazione arriva direttamente da una room su Twitter, alla quale hanno partecipato diversi utenti.

Entrando nel dettaglio, sempre l’account in questione fa sapere che alcune fan dei Donnalisi avrebbero fatto delle confidenze. Secondo quanto trapelato, pare abbiano rivelato che molte di loro si sarebbero offerte di fare dei lavori in casa di Antonella e Edoardo. Ma non solo. Sempre sullo stesso account, si apprende che alcune componenti del fandom abbiano avuto modo di sedere, durante una serata, nel privè con la Fiordelisi e Donnamaria. Inoltre, si fa riferimento ad altre questioni (leggete in basso).

Ripetiamo che non esiste alcun riscontro, e che si tratta solo di voci che circolano su Twitter. Non è escluso che i due ex vipponi decidano di fare chiarezza sulla vicenda e mettere la parola fine a questo pettegolezzo.