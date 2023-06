Daniele Dal Moro ha attivato la modalità “ira veneta”. L’imprenditore, fidanzato di Oriana Marzoli ed ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, non è di certo uno che le manda a dire, anzi. Quando si tratta di far volare stracci e rispondere colpo su colpo ad attacchi mossi nei suoi confronti, non ha eguali. Ed è quello che è accaduto anche nelle ultime ore.

L’ex vippone, attraverso una storia, ma mostrato un lungo elenco di account bloccati su Instagram, e tra questi c’è anche quello di un’ex vippona. Stiamo parlando di Elisa De Panicis, modella che ha preso parte alla quarta edizione del Gf Vip. Ma non solo. Prima di bloccarla, Daniele le ha inviato un messaggio contenente un “dito medio”, con il commento: “Così, a sfregio. Chi dimentica è complice”.

Elisa, che lavora in Spagna, conosce molti personaggi della televisione iberica. E tra questi ci sono Ivan Gonzalez, Luca e Gianmarco Onestini e la stessa Oriana Marzoli. Le tensioni tra Dal Moro e la De Panicis erano iniziate già lo scorso maggio, quando lei ha commentato negativamente un video che mostrava un litigio tra Dal Moro e la sua attuale fidanzata avvenuto all'interno della Casa di Cinecittà. “Tralasciando l’italiano… Ma ‘sto carattere di ‘sta persona? Manipolatore pesante”, era stato il commento di Elisa. “Hai ragione Elisa De Panicis, sono un manipolatore. Ma tu perché hai scritto cantante sulla bio di Instagram?”, la replica sarcastica di Daniele”.