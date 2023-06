Adesso è ufficiale: Sonia Bruganelli e Orietta Berti non saranno le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello. L’addio dell’ex moglie di Paolo Bonolis sembrava essere già scontato, ma ieri il suo ufficio stampa ha voluto mettere un punto definitivo alla questione: “Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando ad un ricambio del parco opinionisti, sarà anche per l’indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione!”.

Anche la cantante, reduce dall’esperienza nella settima edizione del Gf Vip, ha deciso di tirarsi indietro: “Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano. Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. Dunque, il parco opinionisti del reality show condotto da Alfonso Signorini verrà completamente rinnovato.

L’edizione che sbarcherà su Canale 5 il prossimo settembre, sarà sostanzialmente un ibrido. Come svelato da Dagospia, infatti, ad abitare la Casa più spiata d’Italia saranno dodici Vip, tutti di “alto profilo”, e otto Nip, ovvero personaggi sconosciuti.

A questo punto resta da sciogliere proprio il nodo relativo alle opinioniste. In un primo momento si pensava che l’erede di Sonia Bruganelli potesse essere Giulia Salemi, la cui candidatura, insieme a quella di Soleil Sorge, era stata fortemente caldeggiata proprio dall’ex moglie di Paolo Bonolis. Ma l’influencer italo-iraniana, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere confermata nel ruolo di portavoce del sentiment social.

TVBlog ha fatto il nome di Emanuele Filiberto, mentre Dagospia quelli di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. La situazione è ancora nebulosa, e non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.