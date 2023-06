Edoardo Tavassi, stufo dei continui attacchi ingiustificati sui social, ha deciso di rispondere per le rime ad alcune fan di Oriana Marzoli, secondo le quali l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi avrebbe criticato il lavoro della modella venezuelana. Ma scopriamo cos’è successo.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, in alcune storie su Instagram, commentava, in maniera ironica e senza mostrarli, alcuni costumi da bagno che stava provando la sua fidanzata Micol Incorvaia. Senza che avesse minimamente citato l’ex coinquilina, che ha da poco lanciato una nuova caspule di bikini, Tavassi è stato immediatamente attaccato da alcune supporters di Oriana.

Le fan di Oriana criticano Tavassi e lui replica

“Caro Edoardo, sicuramente ti importerà poco, ma hai perso il mio segui. Mi stai molto simpatico, ma anche meno! Criticare il lavoro altrui, di un’amica poi, anche no!”. Questo il contenuto di uno dei messaggi indirizzati all’ex vippone, che ha deciso di replicare: “Ragà, questa ve la devo raccontare, perché voi dovete capire quanto è stupida la gente. Già lo sapete, ma qua stiamo toccando vette inesplorate di stupidaggine. Faccio la storia, dove prendo in giro Micol per i costumi che si mette, dove non si vede che costumi indossa. Mi arrivano messaggi, guardo il costume e dico ‘ma di che marca è? Non è di Oriana’, ne ha provati anche altri che non erano di Oriana, ha anche quelli di Oriana, che sono fighissimi. Ma questa ha dato per scontato, e non è solo lei, che io criticassi il lavoro di un’amica. Allora, visto che tu vuoi vedere il marcio, tu sei marcia, ed è per questo che sono andato via da Twitter, per questa gente così. E del tuo segui, tesoro, ma che ca**o me frega?!”.

Ma la spiegazione di Tavassi non ha convinto le fan della Marzoli, che hanno continuato ad attaccarlo: “Sì, sì. Ci stiamo credendo tutti”. E ancora: “Capisco che rosichi per la poca visibilità, ma questa non è la strada giusta! Continua a fare le interviste nelle radio di paese, dai”. Di tutta risposta, Edoardo ha postato uno screenshoot di una videochiamata con Oriana, nella quale indossava proprio uno dei costumi della venezuelana, con tanto di didascalia “Un beso carino!”.