Sarebbe in corso una crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A scatenare il gossip sono state le segnalazioni sui social da alcuni fan della coppia, che hanno notato che i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno smesso di seguirsi sui social. L’influencer, infatti, ha unfollowato il dj e viceversa, secondo molti un segnale delle tensioni in essere tra i Basciagoni.

A rafforzare l’ipotesi di una crisi è stata anche la madre di lei, Valeria Pasciuti, che su Instagram ha condiviso una storia recante un messaggio decisamente sibillino: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!”. E ancora: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: ‘Spero che ci caschi’ Le parole hanno un peso”.

Le parole di Amedeo Venza

Intanto, nelle ultime ore, ad intervenire sulla vicenda è stato anche Amedeo Venza, amico intimo di Sophie e Alessandro. Incalzato dalle domande dei follower, l’esperto di gossip ha voluto mettere le cose in chiaro: “Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le m*rde che godono per le disgrazie altrui. Mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti. Detto questo, io non vi dirò mai i ca**i delle persone a me vicine! Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori (si riferisce alla piccola Céline Blue, ndr), mi limiterò sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli. E se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare, perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati! Qui non stiamo parlando di coppiette da quattro soldi, che stanno insieme solo per businnes o si lasciano per fare hype!”.