Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare sempre con maggiore insistenza rumor circa una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex gieffini della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno smesso di seguirsi su Instagram, e una storia di Valeria Pasciuti, madre della ventunenne influencer, ha fatto scattare l’allarme tra i fan dei Basciagoni .

Sophie Codegoni: "Non siamo la famiglia della Mulino Bianco"

Ma cosa sta succedendo tra i due? Prima che si iniziasse a mormorare di una crisi, Sophie e Alessandro hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi in edicola oggi. La coppia ha ammesso di non essere la famiglia del Mulino Bianco, e di litigare spesso come accade in tutte le coppie.

Ecco le parole della Codegoni e di Basciano riportate dalle colleghe di IsaeChia.it: “Sempre una testa di cavolo è, e tale rimane, intendiamoci. Ma non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente, preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo tantissimo, ma credo sia la norma, quando una coppia è vera, c’è un sentimento, è giusto scontrarsi”.

Basciano ha aggiunto: “Quel contesto devo dire che ha anche tirato fuori il peggio di me, allora nella Casa c’era una persona che mi piaceva tanto, eravamo chiusi lì dentro ma sotto gli occhi di tutti, ci scontravamo spesso e volentieri. La natura è quella, però Sophie ha compensato le mie lacune e io le sue, abbiamo trovato l’equilibrio, ogni tanto litighiamo, soprattutto nei periodi di stress”.

La nascita della piccola Céline Blue

Lo scorso 12 maggio è nata la piccola Céline Blue, e Sophie e Alessandro hanno raccontato che è arrivato tutto in maniera naturale: “Dall’esterna sembra o è tutto veloce, per noi è stato tutto molto naturale, ora abbiamo trovato il nostro equilibrio. A livello nostro, personale, abbiamo veramente realizzato tutti i nostri sogni, ora dobbiamo ‘lavorare sul lavoro’. Io e lei siamo coesi, ci supportiamo l’uno con l’altra, questa è da sempre la nostra forza”.

Dopo i primi momenti di confusione, Sophie ha detto di trovarsi a suo agio nel ruolo di mamma: “Mi stupisco da sola, quando ho partorito me l’hanno messa in braccio e ho pensato: ‘Oh mio Dio, non so neanche come tenerla’. Ora è come se mi parlasse, mi parla con gli occhi. Un po’ di confusione, credo, ma niente di serio. Ero un po’ disorientata, per un nonnulla andavo in tilt, piangevo. Il fatto è che dopo il parto volevo fare subito tutto, ma mi sono bastate due settimane e un po’ di riposto e tutto è tornato in asse. E poi Ale c’è”.