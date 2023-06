La storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è giunta ai titoli di coda. L’ex tronista di Uomini e Donne lo ha annunciato nella tarda serata di ieri attraverso un post su Instagram, mettendo fine a voci e speculazioni su un possibile ritorno di fiamma.

Federico: "Tra me e Carola è finita"

“Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato, né tantomeno creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace, e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza.

Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita, perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

La segnalazione su un presunto tradimento

Carola non ha ancora commentato fine della relazione con l’ormai l’ex fidanzato, ma si è limitata esclusivamente a modificare la sua bio di Instagram, cambiando la residenza da “Milano/Roma” e “Milano”. Nel frattempo, spuntano i primi rumor in merito ai motivi che avrebbero portato i Nicotelli a lasciarsi. Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione in direct da una sua follower: “Ciao Deia, ho parlato anche con Amedeo (Venza, ndr). Sono contenta che voi stiate difendendo Carola, e non capisco per quale motivo lei protegga Federico e non dice come stanno le cose. Qualcosa non mi torna. Io conosco molto bene entrambi: lui da quando sta con lei, è stato amorevole solo all’inizio ma per i social, pensava di sfondare come coppia, ma non trovava neanche un’agenzia che li volesse, così poi ha mollato tutto. Perché lui è convinto di poter fare il Grande Fratello, e ora sta in quel mood. Tra l’altro, pare l’abbia anche tradita, perché si è confidato con un amico in comune”.

Nel frattempo, nel commentare la segnalazione, Deianira ha fatto notare che non è il primo messaggio di contenuto simile che riceve.