Ha debuttato ieri sera l’attesissima decima edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Sette le coppie in gioco, e tra queste anche quella formata da Manuel e Francesca. Lui ha trent’anni ed è un agente di commercio nel settore farmaceutico, mentre lei ne ha 23 ed è un tecnico della riabilitazione psichiatrica presso l’Università dell’Aquila.

La loro storia d’amore dura da due anni e quattro mesi, caratterizzati da continui tira e molla, perché Manuel ha lasciato Francesca per ben cinque volte, salvo poi tornare sui suoi passi. Inoltre, nel corso della prima puntata, lei ha scoperto nel suo primo pinnettu che il fidanzato, ogni volta che la lasciava, aveva relazioni con altre donne.

La prima puntata di Temptation Island è stata seguitissima in tv e molto commentata anche sui social. Roberta Di Padua, ad esempio, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha mostrato subito il suo apprezzamento nei confronti di Manuel: “E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…”, ha commentato in una storia su Instagram.