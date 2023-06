Lo scorso weekend, Edoardo Tavassi è stato ospite di Giada Di Miceli nel programma radiofonico Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Tavassi sui Donnalisi: "Si sono lasciati 184 volte!"

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, incalzato dalla conduttrice, aveva commentato (senza però esporsi troppo), la rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Tra le righe, però, ha lanciato una stoccata ai suoi due ex coinquilini: “No, non so che è successo, voglio soltanto che tutti siano felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti io sono contento. Io ho detto l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro questa casa, ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, ma scoprirlo fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa: 184 volte”.

La convivenza con Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi ha poi parlato dell’imminente convivenza con Micol Incorvaia, con la quale è nata, proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, una bellissima storia d’amore: “Ormai Micol ha deciso di trasferirsi a Roma, adesso fa su e già per portare le cose a casa mia. Però siccome casa mia è grossa quanto la cabina armadio di Chiara Ferragni, se non meno, e io non avevo preventivato che al Grande Fratello avrei trovato la donna della mia vita, probabilmente dovremo trovare una casa più grande. Comunque andiamo verso la convivenza, a Roma, sì! Stiamo guardando case insieme: va bene tutto, basta che sia vicino a dove lavoro io perché a me pesano le chiappe!”.