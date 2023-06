Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci su una possibile crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno smesso di seguirsi sui social, e la madre di lei, Valeria Pasciuti, ha pubblicato su Instagram frasi dal contenuto piuttosto sibillino.

Questa mattina, sul numero del settimanale Chi in edicola, è uscita proprio un’intervista dei Basciagoni (precedente ai rumor sulla crisi), nella quale i due ex vipponi hanno parlato del loro rapporto e di come è cambiata la loro vita dopo la nascita della piccola Céline Blue.

“Ma non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente, preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo tantissimo, ma credo sia la norma, quando una coppia è vera, c’è un sentimento, è giusto scontrarsi”, ha raccontato la ventunenne influencer.

Nel frattempo, stando alle ultime indiscrezioni, Sophie e Alessandro avrebbero superato la crisi. A rivelarlo è stato Alessandro Rosica su Twitter: “Dopo un grande momenti di sbandamento, tra i due è tornato il sereno”.