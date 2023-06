Martina Nasoni ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip in qualità di “ex” di Daniele Dal Moro. La vincitrice dell’ultima edizione del reality in versione “Nip”, ha risposto su Instagram ad alcune domande dei suoi followers, svelando se è ancora in contatto con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi.

“Nikita l’ho vista l’altro giorno alla sua mostra d’arte, solo che purtroppo sono potuta rimanere veramente poco perché avevo altri impegni, quindi ho fatto una ‘toccata e fuga’. Sono arrivata proprio nel momento in cui stavano proiettando ‘Nikita in tour’, quindi era tutto buio nella sala, sembrava di stare al cinema. Quindi io l’ho vista ma lei non ha visto me. E ripeto, avevo altri impegni quindi ho dovuto fare le cose molto di corsa. Tanto comunque ci vedremo prestissimo qui a Milano”.

Invece, per quanto riguarda Antonella Fiordelisi, con la quale durante la permanenza nella Casa di Cinecittà si era instaurato un bel legame, Martina ha dichiarato: “L’ho vista una sola volta, dopo di che non c’è stato mai più niente, né un incontro, né un messaggio”.

La Nasoni ha parlato anche di Andrea Maestrelli: “Io e Andrea amici? Lui è il mio uomo! Scherzo, ci vedremo molto presto e l’ho sentito ieri, l’altro ieri, non ricordo. Mi ha chiamato, sta in giro, al mare. Bella vita…”. Infine, ha svelato un dettaglio su Antonino Spinalbese: “L’ho incontrato la sera del mio compleanno perché eravamo a cena – casualmente – nello stesso posto. A parte quella volta no, mai incontrato”.