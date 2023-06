Sono alcuni giorni che circolano con insistenza voci su una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno smesso di seguirsi su Instagram, e se da un lato c’è chi è preoccupato per il futuro della coppia, dall’altro in molti ritengono che si tratti solo di una crisi passeggera.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi in edicola oggi (precedente, però, alle voci), i Basciagoni hanno raccontato di come è cambiato la loro vita dopo la nascita della piccola Céline Blue. Inoltre, si sono mostrati in sintonia (nonostante litighino spesso) e sempre di supporto l’uno per l’altra.

Andrea Di Carlo contro i Basciagoni

A commentare la vicenda è stato anche Andrea Di Carlo, ex di Arisa, finito anche lui al centro del gossip per una possibile liaison con Anna Pettinelli. Tramite il suo canale Instagram, Di Carlo ha riportato la notizia della presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, lasciandosi andare ad un commento al veleno: “Lo dicevo io che duravano come un gatto in tangenziale, no? La promessa fatta sul Red Carpet è come i soldi del Monopoli, falsa!”.

Intanto, Amedeo Venza, amico intimo dei Basciagoni, e Deianira Marzano, hanno rassicurato i fan della coppia nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia: “Basciagoni di tutta Italia, state sereni”; “E’ tutto super ok”.