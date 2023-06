L’inaspettata e improvvisa rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha scatenato un vero e proprio terremoto sul web. Dopo poco più di sette mesi, la relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta ai titoli di coda, circostanza che ha gettato nella disperazione i numerosissimi fan dell’ex coppia.

Matteo Diamante, amico di Edoardo, con il quale ha lanciato su Twitch il podcast “AttenDi a quei 2”, nel corso di una lunga diretta su Instagram ha detto la sua sulla rottura tra i due ex vipponi.

“Tutti meritiamo tutto, basta volerlo da entrambe le parti, è inutile forzare le cose se una parte non vuole. Ce ne facciamo una ragione e risparmiamo di farmaci e tutto, nella vita i problemi sono altri. Poi dispiace a tutti, ci sta, perché ci sta, però tutti meritiamo tutto ma nulla è dato per scontato” le parole dell’ex fidanzato di Nikita Pelizon.

“Io sono dalla vostra parte, ma è meglio farci i ca**i nostri. Io non so niente e se posso cerco di farli ragionare ma non posso forzare le cose, ci vuole tempo. Facciamoci gli affari nostri che è anche meglio, io non ho voluto sapere niente, la verità poi sta sempre nel mezzo e sta alle persone mature capire”.