Manila Nazzaro e Stefano Oradei non hanno più alcuna intenzione di nascondersi. Dopo l’iniziale reticenza, l’ex Miss Italia e il ballerino compaiono sempre più spesso sui rispettivi account social, tra scatti e dediche con cui palesano il loro amore.

L’ex volto di Ballando con le Stelle, infatti, ha pubblicato una foto in cui sono ripresi in piano con la didascalia: “Il sorriso… la perfezione”, condiviso dall’ex gieffina che aggiunge “Incondizionatamente”. In realtà, l’immagine è l’ultima di una serie pubblicata dalla coppia che ha trascorso una giornata insieme in compagnia di amici.

Manila Nazzaro, poco dopo la diffusione della notizia della sua frequentazione con Stefano Oradei, si era dovuta difendere dagli attacchi di coloro che speravano in un ritorno di fiamma con Lorenzo Amoruso, con il quale la storia era già giunta definitivamente al capolinea. In quella circostanza, l’ex vippona aveva sottolineato come fosse delusa dal comportamento di alcune donne, rivendicando il suo diritto di essere felice.

Intervistata dal settimanale Confidenze, Manila aveva parlato per la prima volta della relazione con Stefano: “È una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza. Per il futuro mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso. Nonostante due storie finite male, non smetto di sperare. Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia”.