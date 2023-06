Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante debutteranno questa sera con il loro nuovo podcast dal titolo “AttenDi a quei 2”. Si tratta di un talk-show con domande, interviste, giochi e intrattenimento a 360 gradi. Andrà in onda su Twitch, e sarà possibile interagire anche su Twitter e diventare protagonisti twittando l’hashtag #Aq2.

Questo pomeriggio, i due ex vipponi hanno realizzato una diretta su Instagram per promuovere il primo episodio. Com’era lecito aspettarsi, la stragrande maggioranza dei commenti verteva sulla rottura tra lo speaker radiofonico e Antonella Fiordelisi, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi.

Ma Edoardo non era evidentemente felice delle domande che gli venivano poste in merito all’ormai ex fidanzata, e ha letteralmente sbottato: “Aooo, e non me ca*ate er ca**o! Mamma mia, che du cogl**ni, che du cogl**ni! Mamma via, ve blocco tutti! Voi state a commentà quelli che fanno il Grande Fratello, fateve na vita, imbecilli!”.

Insomma, non proprio il modo migliore per attirare spettatori nella prima puntata di questa sera di “AttenDi a quei 2”.