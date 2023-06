La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta ai titoli di coda. Ma non si può dire lo stesso della coda polemica seguita alla rottura tra due dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip.

I loro numerosissimi fan sperano in un ritorno di fiamma, ma l’influencer campana e lo speaker radiofonico sembrano rimanere fermi ognuno sulla propria posizione. Antonella si è sfogata durante una diretta su Instagram, e tra le lacrime ha detto di sentirsi sfruttata. Edoardo ha poi pubblicato una storia, dove spiegava di aver messo un punto alla relazione con l’ormai ex fidanzata.

Le stoccate sui social

Nelle scorse ore, la Fiordelisi ha pubblicato una storia dove parla del Karma che prima o poi ritorna: “Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”. In seguito, su Twitter, Donnamaria ha messo like ad un tweet che sembrerebbe essere una risposta eloquente alla sua ex, dove recita: “Potevi valerne la pena, ma hai preferito non farla”. Ma non è tutto.

"Edoardo ha fatto pace con gli Spartani"

Pochi minuti fa, l’ex volto di Forum è stato protagonista di una diretta su Instagram con Matteo Diamante per promuovere il loro nuovo podcast “AttenDi a quei 2”, la cui prima puntata andrà in onda questa sera su Twitch. Durante la diretta, tra i commenti, è apparso anche quello di Edoardo Tavassi. L’Investigatore social Alessandro Rosica, esperto di gossip nonché amico intimo di Antonella, ne ha dunque dedotto che Donnamaria avesse fatto pace con gli Spartani: “Dai commenti è quindi confermata la pace tra Donnamaria e il resto del gruppo a discapito di Antonella – ha scritto Rosica -. Non credo che lei possa sopportare questo in futuro. Credo sia davvero finita”.