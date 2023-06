Micol Incorvaia si trova in Sardegna per la reunion con le “ragazze del van”. La sorella di Clizia è in compagnia di Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia per un evento legato alla promozione della nuova linea di costumi realizzata dalla modella venezuelana in collaborazione con Sontèn, brand dell’ex tronista di Uomini e Donne Oscar Branzani.

Le “zabette”, il cui rapporto di amicizia è nato durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, e prosegue anche al di fuori delle mura della Casa di Cinecittà, in queste ore si trovano a bordo di uno splendido veliero che solca le acque cristalline della Sardegna.

I fan di Micol e Edoardo Tavassi hanno realizzato un video assolutamente esilarante a tema Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti tornato in tv lo scorso lunedì. Al termine della sigla Love the Way You Live, brano cantato da Eminem e Rihanna, si vede Filippo Bisciglia recitare la sua iconica domanda durante i falò: “Pensi che abbia un video per te?”. A quel punto compare uno spezzone del videomaker romano mentre è in diretta su Twitch, che risponde “No regà, ma che ca**o ne so?!”. “Ho un video per te!”, conferma Bisciglia. A quel punto parte proprio un video di Micol che, a bordo del veliero, viene presa per una gamba da un uomo che prova a trascinarla giù. Poi ricompare Edoardo che esclama: “Vabbe, oh. Ma com’è possibile? Ma per colpa di lui, poi? Ci sono rimasto male regà, molto male!”.

Alla fine dell’esilarante montaggio, ricompare Filippo Bisciglia: “Chi parte per un viaggio, non torna mai come prima. Il viaggio dei sentimenti, continua…”.

Il video, montato ad arte, è diventato in pochissimi minuti virale sui social, tanto che lo stesso Edoardo Tavassi lo ha condiviso tra le sue Instagram stories, commentando "Mi sento male" e taggando la fidanzata.