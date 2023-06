Ieri sera, Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante hanno debuttato con il loro nuovo format “AttenDi a quei 2”. Nel corso della prima puntata, lo speaker radiofonico e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi hanno ospitato Astol, al secolo Pasquale Giannetti, noto per aver partecipato all’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi.

Per i Donnamante non è di certo un periodo semplice: la scorsa settimana, Edoardo ha rotto con Antonella Fiordelisi, con la quale ha avuto una relazione, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, durata poco più di sette mesi. Matteo, invece, che si era riavvicinato con la sua ex Nikita Pelizon, ieri ha annunciato che tra loro non è scattata nuovamente la scintilla.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Nel pomeriggio, Donnamaria e Diamante avevano realizzato una diretta su Instagram proprio per promuovere la prima puntata di “AttenDi a quei 2”, ma qualcosa era andato storto, provocando l’ira dell’ex vippone. Molti degli utenti che commentavano, infatti, gli rivolgevano domande relative alla fine della storia con l’influencer campana, e lui ha perso le staffe: “Aooo, e non me ca*ate er ca**o! Mamma mia, che du cogl**ni, che du cogl**ni! Mamma via, ve blocco tutti! Voi state a commentà quelli che fanno il Grande Fratello, fateve na vita, imbecilli!”. Lo sfogo di Edoardo è sintomatico del fatto che, evidentemente, non ha ancora superato l’improvvisa rottura con l’ex fidanzata.

Il dettaglio notato sui social

Nel frattempo, ieri sera è spuntato un dettaglio che non è passato inosservato all’occhio attento dei Donnalisi, il numerosissimo fandom dei due ex vipponi. Antonella, infatti, mentre era a cena con Nikita Pelizon, è stata “pizzicata” proprio mentre guardava sul suo smartphone il podcast di Donnamaria. “Lei ci tiene tantissimo, ma lui se ne frega altamente”, ha commentato un utente su Twitter.

E’ veramente finita tra i Donnalisi, oppure esiste la possibilità di un ritorno di fiamma?