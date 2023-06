Matrimonio in gran segreto per una star della musica italiana. Annalisa e Francesco Muglia, presidente marketing di Costa Crociere, sono diventati marito e moglie lo scorso 29 giugno in Umbria, con una cerimonia riservata a pochi intimi. Inizialmente, le nozze erano previste il primo luglio a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, ma la coppia ha sorpreso tutti unendosi con un rito religioso due giorni prima del previsto nella città di San Francesco.

Almeno fino ad ora non è circolata nessuna foto, come nello stile della coppia, molto riservata. Dalle indiscrezioni che circolano sul web, il rito è stato celebrato da un frate amico dello sposo e che, in seguito, gli sposti e i pochissimi invitati si sono spostati presso la Locanda del Cardinale. Ai presenti, Annalisa e Francesco hanno chiesto la massima privacy, e di non pubblicare le foto sui social.

A Tellaro, invece, pare sia confermata la festa con gli amici del mondo della musica, tra cui Alessandra Amoroso, J-Ax e Fedez, questi ultimi protagonisti con lei del tormentone estivo Disco Paradise.