C’è grande attesa in vista della nuova stagione di Uomini e Donne, soprattutto per scoprire chi saranno i nuovi tronisti. Negli ultimi giorni, infatti, stanno iniziando a circolare i primi rumor su chi siederà sulla poltrona rossa del dating show di Maria De Filippi, accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

La storica opinionista, nota per la sua schiettezza, che talvolta divide gli spettatori, si è lasciata andare, ancora una volta, ad un commento dai toni decisamente sarcastici. Nello specifico, una fanpage di Uomini e Donne ha creato un sondaggio, chiedendo agli utenti chi avrebbe preferito sul trono. Tra i papabili c’erano Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini (ex corteggiatore e scelta di Nicole Santinelli), Carola Carpanelli e Alice Barisciani (scelta ed ex corteggiatrice di Federico Nicotera), Alessio Campoli (ex corteggiatore di Lavinia Mauro) e Alessandra Somensi (scelta di Luca Daffrè).

Alla domanda “chi preferireste vedere sul trono della prossima stagione?”, Tina Cipollari ha espresso la sua "non" preferenza in maniera piuttosto chiara: “Spero nessuno!”.