Ieri pomeriggio, Madonna è stata dimessa dall’ospedale di New York e adesso si trova nel suo appartamento nella Grande Mela. Una fonte vicina alla popstar ha fatto rivelazioni precise sul ricovero della cantante, e adesso anche un familiare ha deciso di parlare con i media, confessando al Daily Mail che lui e gli altri familiari pensavano che la Ciccone potesse davvero morire.

Le rivelazioni di un familiare di Madonna

“Le sue condizioni erano così gravi che ci eravamo anche preparati al peggio. Questo scioccante crollo spero sia stato un campanello d’allarme per Madonna, che crede di essere invincibile e si è impegnata fin troppo per prepararsi al suo tour mondiale. Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e davvero per un momento avevamo pensato che non ce l’avrebbe fatta. Ecco perché è stato tenuto tutto segreto fino a ieri. Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione. Quando le condizioni sono migliorate si è deciso di parlare con il pubblico.Tutti i membri della famiglia si sono riuniti per questo. Spero sia servito a ricordarle che adesso ha bisogno di prendersi cura di sé stessa. Questa per lei deve essere come una scossa. Non sta vivendo una vita così sana come dovrebbe essere alla sua età, e negli ultimi due mesi è peggiorata. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è. Crede anche di essere invincibile. Lavorava così tante ore alle prove di questo tour e non può chiedere troppo dal suo corpo. Ha fatto impazzire tutti con il suo perfezionismo. Adesso il tour è in secondo piano e a nessuno intorno a lei è permesso anche solo menzionare le prove o qualsiasi cosa relativa al lavoro. Noi familiari abbiamo paura che lei metterà la sua carriera e la sua fama prima della sua salute fino al giorno in cui morirà”.

Contattati dal Daily Mail, i rappresentanti di Madonna non hanno voluto commentare le dichiarazioni del familiare della cantante.