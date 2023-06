Giulia Stabile e Sangiovanni sono una delle coppie nate ad Amici più amate e seguite. La ballerina e il cantante, grazie alla loro relazione, hanno fatto sognare milioni di fan, che li hanno sempre sostenuti e seguiti con affetto. Nelle ultime settimane, però, le indiscrezioni circa una possibile rottura si stanno trasformando sempre di più in certezza.

Lo scorso aprile, infatti, Giulia è intervenuta per chiedere ai fan un po’ di rispetto per la loro vita privata. Parole che non hanno fatto altro che alimentare le voci su una possibile crisi. In seguito, nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia, la vincitrice della ventesima edizione di Amici ha parlato di Sangiovanni come del “suo primo grande amore”, lasciando in sostanza sottintendere che tra i due la relazione fosse giunta al capolinea.

Sangiovanni, invece, ha scelto di rimanere in silenzio senza commentare i gossip sul loro conto, dedicandosi esclusivamente alla musica e al suo nuovo singolo La fine del mondo, realizzato in collaborazione con Mr. Rain. Nelle ultime ore, però, rispondendo ad alcune domande di Cosmopolitan, il cantante ha fatto riferimento ad una futura ragazza, senza parlare di Giulia, alimentando ulteriormente le voci di una rottura: “Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica, e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”.

Le dichiarazioni di Sangiovanni non sono di certo passate inosservate, e molti utenti sui social hanno accusato il cantante perché, secondo loro, avrebbe mancato di rispetto a Giulia Stabile e alla loro storia d’amore.