Valerio Scanu pronto a convolare a nozze con il compagno Luigi Calcara. Il vincitore di Sanremo 2010 è legato al compagno, docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma, da tre anni.

L’ex allievo di Amici ha chiesto la mano di Luigi lo scorso novembre, rivelando apertamente il suo orientamento sessuale. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il giorno scelto per celebrare l’unione civile è il prossimo 7 settembre. Si tratta di una data simbolica per Valerio, in quanto è il giorno in cui è nato suo padre, venuto a mancare nel 2020 dopo ave contratto il Covid.

La cerimonia si svolgerà a Roma, dove arriveranno i parenti di Scanu dalla Sardegna e quelli di Luigi dalla Sicilia. Per quanto riguarda il viaggio di nozze, Valerio ha dichiarato: “Immaginiamo un posto caldo, ma non abbiamo ancora deciso”.