Non è un momento semplice per Antonella Fiordelisi, reduce dall’improvvisa e inaspettata rottura con Edoardo Donnamaria. La relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi, e l’epilogo è stato tutt’altro che sereno.

Dopo lo sfogo di Antonella in diretta su Instagram, seguito dalla storia di Edoardo nella quale metteva di fatto un punto alla storia d’amore, nella giornata di ieri i due ex vipponi si sono lanciati frecciatine a vicenda, testimonianza del fatto che tra i due la tensione è decisamente palpabile.

Nel frattempo, nell’attesa di lasciarsi alle spalle il pessimo periodo, la Fiordelisi si sta concentrando sul suo futuro professionale. L’ex schermitrice, infatti, ha iniziato a prendere lezioni di canto, e molti ritengono che si stia preparando per sostenere un provino in vista della prossima edizione di Tale e Quale Show. Per il momento si tratta solo di rumor, ma l’ex vippona ha rivelato che continuerà a postare video di lei mentre si esercita con il canto.

La gaffe di Antonella Fiordelisi

Proprio al riguardo, Antonella si è resa protagonista di una gaffe clamorosa. L’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, infatti, durante un videoselfie, ha svelato che continuerà a mettere in mostra le sue “doti canoniche” invece che “canore”: “Detto questo, visto che avete apprezzato anche le mie doti canoniche potrei anche cercare di cantare per voi qualche canzoncina, ogni tanto". Uno scivolone che non è passato inosservato e che ha inevitabilmente suscitato l’ilarità degli utenti social.