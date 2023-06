Gian Maria Sainato è stato senza dubbio uno dei protagonisti, nonché uno dei concorrenti più discussi della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’influencer ha più volte fatto cenno di una persona che lo aspettava fuori dal celebrity survivor condotto da Ilary Blasi.

L’influencer, durante la sua permanenza in Honduras, aveva svelato di essere bisessuale, in quanto attratto sia da uomini che da donne. Prima di sbarcare su L’Isola, Gian Maria aveva avuto una relazione con una donna, con la quale c’era il progetto di rivedersi una volta terminata la sua avventura nel reality: “Tra uomini e donne non ho preferenze, davvero. Non saprei dire se preferisco i ragazzi o le ragazze. Tutto dipende dalla personalità di chi incontro e mi colpisce. Magari ho avuto più flirt con uomini, però non così tanti di più, e quindi non mi posso definire omosessuale – aveva raccontato l’ex naufrago -. Le ragazze mi piacciono, e la mia ultima relazione prima di venire qua è stata con una donna. Ci siamo visti un paio di volte e abbiamo detto ‘vediamo come andranno le cose quando tornerò’”.

Purtroppo, però, la persona che avrebbe dovuto aspettare Gian Maria si è “dileguata”. E’ lo stesso ex naufrago a svelarlo ai suoi follower su Twitter: “Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più. Cornut e mazziat in questo caso dall’Isola. Ma chi me lo fa fare a essere ‘casa e chiesa’! Basta, da oggi mi diverto”.