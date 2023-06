Nei giorni scorsi, Andrea Foriglio ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, nella quale ha voluto chiarire una volta per tutte le indiscrezioni che hanno iniziato a circolare dopo la rottura-lampo tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini.

L’ex tronista di Uomini e Donne, nell’annunciare la fine della storia con la sua scelta, aveva nominato l’osteopata e, sulle pagine della rivista, quest’ultimo ha ammesso di essere rimasto sorpreso. E quando gli è stato chiesto se i due si sono sentiti, ha dichiarato: “No e non la cercherò. Quando ha lasciato Carlo, ha dato l’annuncio nominando anche me. Questa cosa mi è sembrata insolita. Ma io ho un carattere forte, non sono mai stato la seconda scelta di nessuno e mai lo sarò”.

Andrea Foriglio, la verità sul rapporto con Roberta Di Padua

Riguardo ai rumor riportati da Deianira Marzano, la quale ha svelato di un presunto incontro con la dama del Trono Over, Roberta Di Padua, Foriglio è stato chiarissimo: "Se è vero? Assolutamente no! Se avessi voluto uscirci lo avrei fatto. Se avessi voluto cercarla, l’avrei cercata. Ho detto che la mia filosofia è ‘mai dire mai’ e lei ha condiviso le mie parole su Instagram con un cuoricino. Ma da parte mia la risposta nei suoi confronti è sempre stata chiara”.

La scelta di Nicole Santinelli

L’ex corteggiatore del dating show di Canale 5 ha poi spiegato perché a suo avviso Nicole Santinelli ha preferito uscire dal programma con Carlo Alberto piuttosto che con lui: “Si è fatta condizionare. Voleva scegliere me, ma ha scelto Carlo perché influenzata dalle persone, dalle amiche e dalla famiglia. Si è fatta trasportare dal giudizio altrui. Cosa non è andato tra noi? Siamo entrambi orgogliosi e il nostro carattere ci ha portato a scontrarci. Ma sono convinto che fino all’ultimo è stata indecisa.

Se avesse scelto me, avrebbe avuto meno consensi. La nostra coppia sarebbe stata più criticata rispetto a quella con Carlo. Dicevano che già ci conoscevamo, che c’era un accordo. Quindi un’eventuale scelta avrebbe confermato quella voce”.