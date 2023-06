Nikita Pelizon ha trionfato nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la vittoria nel reality show condotto da Alfonso Signorini, e archiviato il possibile ritorno di fiamma con Matteo Diamante, l’influencer triestina si è gettata a capofitto nei suoi nuovi progetti lavorativi.

Oltre ad avare una fanbase decisamente vasta, che la sostiene e supporta in tutto ciò che fa, la modella è anche una pittrice e, adesso, una cantante. Nikita, infatti, ha pubblicato il suo primo singolo che si intitola “Mojito”, nel quale parla di unicorni e angeli.

La canzone è già disponibile su Spotify, mentre il videoclip ufficiale uscirà nel mese di luglio, anche se l’ex vippona ha già mostrato ai suoi follower gli outfit che indosserà proprio per le riprese del video. Ovviamente, se da un lato la notizia dell’uscita del singolo di Nikita Pelizon ha fatto gioire i suoi numerosi fan, dall’altro le hanno dato della “cantante improvvisata” e persino della “patetica”. In ogni caso, la modella triestina non sembra far caso alle critiche e alle opinioni negative, anzi, nelle sue Instagram stories è apparsa più raggiante che mai.

Nelle scorse ore, Nikita è finita al centro del gossip per la chiusura definitiva della storia con Matteo Diamante, il quale, attraverso alcune storie su Instagram, che svelato che hanno deciso di prendere strade differenti.