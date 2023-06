Matteo Diamante, attraverso alcune stories su Instagram, ha annunciato di aver definitivamente archiviato l’idea di un possibile ritorno di fiamma con la sua ex, Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha svelato di averci provato e sperato in qualcosa in più di una semplice amicizia, ma di aver capito di non poter andare avanti così. E nonostante tra loro ci sia sempre stata grandi chimica e complicità, ciò non è sufficiente. Matteo ha comunque assicurato che lui e Nikita si parlano e si vorranno sempre bene. Tuttavia, le sue parole hanno suscitato molto rumore sui social. Nello specifico, i fan gli hanno imputato la lungaggine della sua spiegazione e dei chiarimenti non necessariamente richiesti. Così, Diamante ci ha tenuto a fare chiarezza sull’accaduto.

Lo sfogo di Matteo Diamante

“Che p…e che siete” Ma quanto ha scritto? Che pappardella! Chi ha letto tutto? Madonna mia lo ha fatto apposta! Sì lo so, sono uno che scrive tanto e male. Il mio è stato un chiarimento e come tale, aveva bisogno di essere articolato, soprattutto per chiarire dei punti nel rispetto delle persone che ci hanno seguito e sostenuto ‘insieme’ (tante o poche che siano). Nessun interesse, niente di niente. Solo correttezza e chiarezza per chi mi segue, tutto qui. Anche perché non riesco a vedere tag di foto insieme di cose che non esistono, non è carino illudere nessuno. Ero al corrente che poteva andare a finire così. l’importante è stato provarci. Il cammino è stato bello e divertente e ci sarà sempre un bene eterno inspiegabile che porteremo nel nostro cuore. Quello non si dimentica. Siamo tutti sereni e felici di andare avanti da soli per le nostre strade lavorative e non! E poi quel che sarà sarà… Non rompete er ca**o! Grazie, con affettato, a lei e famiglia. Matte”.