E’ passata una settimana da quando Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono detti addio, forse per sempre. La relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, pare infatti essere giunta definitivamente al capolinea.

Francesco Chiofalo: "Antonella è una persona pesante"

Nei giorni successivi alla rottura, non sono mancate le frecciatine tra i due ex vipponi e le stoccate lanciate dagli ex di Antonella, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. Lo scorso dicembre, quando l’ex schermitrice si trovava ancora nella Casa di Cinecittà, “Lenticchio” aveva rivelato alcuni retroscena sulla loro relazione: “Io e Antonella siamo stati insieme quasi tre anni. E’ una persona molto pesante e quando ci siamo lasciati ho preso una boccata d’aria. Lei ha scoperto che l’avevo tradita ed ha chiuso il profilo Instagram facendo una mossa per prendere follower. Grazie a questo giochetto è diventata una influencer con più di un milione di follower. Lei piangeva con il filtro Instagram. Non era un tradimento, è successo durante la prima settimana che stavamo insieme… mica eravamo fidanzati? Antonella Fiordelisi è una che ha il 90% delle foto mezza nuda su barche, che potevo pensare dopo che eravamo andati a letto insieme, che eravamo sposati? Non pensavo di essere fidanzato con lei, era una cosa ‘sportiva’, pensavo che lei avesse altre situazioni. Ci eravamo appena conosciuti”.

Antonella su Chiofalo: "Gli vorrò sempre bene"

La Fiordelisi, dal canto suo, in una recente intervista a Di Più, ha detto di non portare rancore a Chiofalo: “Se nel mio cuore ho dei dolori del passato? Come potrei negarlo. In amore devo dire che non sono stata fortunata prima di Edoardo (ai tempi dell’intervista era ancora fidanzata con Edoardo Donnamaria, ndr). Con Francesco Chiofalo ho vissuto una storia molto importante. Poi però ho scoperto che mi tradiva e questo mi ha ferita e mi ha fatta stare molto male. Poi però l’ho perdonato, questo è vero. Ma qualcosa ormai si era incrinato, e alla fine l’ho lasciato perché non riuscivo più a fidarmi. Lui però è un bravo ragazzo e ammetto che gli vorrò sempre bene”.

Antonella Fiordelisi "chiude" con il passato

Francesco Chiofalo fa ormai parte del passato e, proprio per tale ragione, Antonella Fiordelisi ha deciso di rimuovere il tatuaggio con il nome del suo ex: “Purtroppo ci vogliono minimo 8 sedute, ma almeno la prima l’abbiamo fatta – le parole dell’ex vippona in una storia su Instagram -. Potrei anche coprirlo facendo un altro tattoo. Prima di fare tatuaggi, pensateci duecento volte”.