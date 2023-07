Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno definitivamente messo a tacere i rumor circa una presunta nuova crisi. La scorsa settimana fu Alberto Matano, nel corso de La Vita in Diretta, ad indagare sulla relazione tra i due ex vipponi. Il conduttore ha chiesto all’ex velino di Striscia la Notizia se e quando farà la proposta di matrimonio all’influencer italo-iraniana. “Fammi sentire prima un altro paio di concerti (si riferivo a quello dei Coldplay, ndr). Se i tempi non sono maturi? Forse sono pure maturi, ma fatemi prima fare due calcoli economici”, la risposta evasiva di Pierpaolo.

Nel frattempo, ad ulteriore testimonianza del fatto che tra i Prelemi è tornato il sereno, Giulia, attraverso le sue Instagram stories, ha aggiornato i fan del nuovo viaggio a sorpresa organizzato dal fidanzato: “Stiamo partendo per un viaggio a sorpresa. Pier mi ha detto che sono cinque ore di macchina, quindi non so se voi indovinate, io non mi sono impegnata per cercare di scoprirlo. Ho voluto la sorpresa, amore apprezza. Ci vediamo tra cinque ore”.

La meta scelta da Pretelli è stata poi svelata in serata. I due ex vipponi hanno raggiunto la Costa Azzurra, e più precisamente Saint-Tropez, dove trascorreranno l'intero weekend.