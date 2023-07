Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono gli unici due “sopravvissuti” dell’ultima edizione di Uomini e Donne. La coppia si divide tra Roma, città di lei, e Caserta, dove risiede lui, e stando a quanto dichiarano è la distanza a fortificare la loro relazione.

Lavinia e Alessio: "La distanza minima ci consente di incontrarci facilmente"

I due ex volti del dating show di Maria De Filippi si sono raccontati in una lunga intervista a Fanpage.it, e quando gli hanno fatto notare di essere l’unica coppia della passata stagione del programma ad essere ancora insieme, hanno risposto: “La distanza. E’ minima, ma ci consente sia di organizzare la nostra vita sia di incontrarci facilmente. Quando litighiamo parliamo tanto. Forse è questo il nostro punto di forza, parliamo soprattutto delle cose che non capiamo l'uno dell'altra. C’è sempre il confronto”, ha detto L’ex tronista. “È bello rivedersi dopo due o tre giorni nei quali siamo impegnati con il lavoro. Ci godiamo il fine settimana. Quando si presenta un problema ne parliamo in modo da risolverlo”, le parole dell’ex corteggiatore.

Lavinia e Alessio litigano per gli stessi motivi che li facevano scontrare a Uomini e Donne? “I motivi sono diversi, i contesti sono differenti. Lui oggi va tranquillamente a ballare. Siamo nella fase della conoscenza, cerchiamo di capire come siamo fatti, di comprendere i vari lati caratteriali. Per questo nascono incomprensioni. Entrambi vogliamo chiuderle, però, le discussioni”, ha raccontato la Mauro. “Litighiamo più che altro per colpa dei fraintendimenti”, ha detto invece Corvino. E in merito alla gelosia, hanno dichiarato di essere entrambi gelosi, ma di fidarsi l’una dell’altro.

Lavinia e Alessio su Temptation Island

Lavinia e Alessio hanno poi parlato della possibilità futura di partecipare a Temptation Island: “Appena uscita dal programma ho pensato ‘Se trovo un santo, vorrei tenerlo per qualche tempo’. Se non ci fosse realmente un motivo non riuscirei ad andare. Mi piace guardarlo ma, comunque, farei fatica a guardare il mio ragazzo dall'altra parte. Non si tratta di fiducia ma, non so, non mi ci vedo”, ha risposto lei. “Mi allettava l'idea, ma prima del percorso. È un programma che ho sempre seguito, mi è sempre piaciuto ma da spettatore. Lì è difficile mettersi in gioco. Ora come ora forse no, non è il momento. Lei non riuscirebbe a stare 20 giorni senza di me”, le parole di lui.

In merito alla convivenza, invece, entrambi hanno svelato che in questo momento si stanno concentrando rispettivamente sullo studio e sul lavoro, e di averla dunque procrastinata.

Il clima in studio dopo la morte di Maurizio Costanzo

L’ultima stagione di Uomini e Donne è stata segnata dalla morte di Maurizio Costanzo. Lavinia e Alessio svelano che il clima che hanno ritrovato in studio dopo lo stop: “C'era un clima totalmente diverso. Prima di entrare in studio parlavo con Chiara, la ragazza che mi ha seguita nel programma, le dicevo "Dobbiamo parlare di stupidaggini con Maria che sta vivendo giorni non belli". Come potevo? Mi sentivo una stupida. Invece ci dissero che la chiave era fare finta che non fosse successo nulla, potevamo dare forza a Maria distraendola. È una donna con un'intelligenza enorme. Gianni Sperti e Tina Cipollari contribuirono a smorzare il clima. Abbiamo avuto conferma della professionalità di Maria De Filippi, ci ha insegnato un'altra cosa”.