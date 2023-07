Nikita Pelizon è stata ospite di Turchese Baracchi nel programma radiofonico Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato nel mondo della musica con il suo primo singolo Mojito, disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’influencer triestina si è detta molto entusiasta del sostegno che continuano a darle i suoi numerosi fan: “Sono molto contenta di tutto il sostegno che mi danno i Nikiters, perché veramente sta piacendo tantissimo. Mi hanno fatto i complimenti, quindi lavorerò molto su questo e sono contenta che abbiano fatto parte del mio videoclip. Li ho resi protagonisti di questo come li ho voluto rendere protagonisti del Nikita in Tour. Sarà un’estate magica”.

Dopo la vittoria nel reality show condotto da Alfonso Signorini, Nikita non si è mai fermata. Oltre al singolo, l’influencer triestina ha messo in mostra i suoi quadri alla Fabbrica delle Lampadine di Milano: “Erano tutti molto contenti. Mi hanno detto che da questi quadri è uscita proprio Nikita ancora più di quanto fosse uscita dal Grande Fratello”.

Nikita dice la sua sulla rottura tra i Donnalisi

L’ex vippona ha poi parlato della rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Quello che mi sento di dire è che l’amore vince su ogni cosa. Se veramente l’intenzione di entrambi è la stessa, supereranno qualsiasi cosa. Se invece le intenzioni saranno diverse, ci abitueremo a vederli in un’altra forma. Io non voglio mettere il dito nella piaga perché sinceramente è una cosa loro. Io le sto vicino, le mando messaggi e la chiamo. Questo posso fare da amica. Sta bene, up and down. Esiste anche la privacy. Magari ci sono momenti delicati che si stanno vivendo in maniera profonda”.

L'appello lanciato ad Alfonso Signorini

Nikita ha poi detto la sua sulla prossima edizione del Gf Vip, che vedrà l’ingresso in Casa di persone “comuni”:" Mi sembra molto interessante. Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che riaccadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alla presenza delle telecamere”. Poi, ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini: “Mi propongo per il Gf Vip Party! Se mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha”.