Il Grande Fratello Vip tornerà in tv a partire dal prossimo 18 settembre per la prima volta con un’edizione ibrida, composta da dodici vip e otto nip. Tra loro, stando a quando riportato dai colleghi di Biccy.it, ci sarebbero potuti essere anche Kenta Suzuki e Shinhai Ventura.

Al centro del racconto ci saranno le storie personali dei nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia, come più volte sottolineato da Alfonso Signorini. E, stando a quanto trapelato, gli autori starebbero puntando a storie inedite di ragazzi di origini asiatiche. Sono stati contattati, infatti, due celebri tiktoker che sui social raccontano la comunità nipponica.

La prima ad essere stata contattata è stata Shinhai Ventura, circa 800 mila follower su TikTok e 300 mila su Instagram; mentre il secondo è stato Kenta Suzuki, circa 400 mila follower su TikTok. Ambedue di origini giapponesi, raccontato sui social la loro vita e le differenze culturali tra l’Italia e il Giappone. La Ventura ha apertamente rifiutato, mentre Suzuki, interpellato dai follower, non ha risposto, anche se l’aver pubblicato sui social il messaggio ricevuto dalla produzione lo ha di fatto escluso dalla rosa dei papabili per l’ingresso nella Casa di Cinecittà.

Shinhai Ventura e Kenta Suzuki

Alfonso Signorini, in una recente intervista rilasciata a Turchese Baracchi, ha però dichiarato testualmente di “non volere star del web e dei social. I vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa”. Dunque, appare una contraddizione in termini il fatto che siano stati contattati i due tiktoker.