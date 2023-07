Diletta Leotta, che presto diventerà per la prima volta mamma, ha parlato ai microfoni di Grazia. La conduttrice di Dazn ha trattato diversi argomenti nel corso dell’intervista: dall’odio delle altre donne nei suoi confronti, al primo incontro con il suo compagno Loris Karius e dell’imminente maternità. Non è poi mancata una stoccata al suo ex, il divo turco Can Yaman.

L'odio femminile

“Come mi spiego l'odio femminile? Proprio non lo so, vorrei chiederlo a loro, e anzi mi aiuti lei a capirlo. Forse, nel caso della giornalista Paola Ferrari che più volte mi ha attaccata, è dovuto al fatto che non ci siamo mai incontrate. Magari, se mi conoscesse, direbbe: ‘Scusate ho sbagliato’. Per questo podcast (Mamma Dilettante, ndr), invece, ho avuto il supporto di amiche generose, intelligenti e simpatiche, che magari fanno il mio stesso lavoro e che sono state addirittura materne con me. Ho pensato che ci si concentra sul chiasso delle voci che ci fanno male, ma poi, al di là di quelle, le cose sono completamente diverse. Del resto, in questi anni ho lavorato soprattutto nel mondo del calcio, con canali di comunicazione quasi solo maschili. Ho incrociato pochissime donne”.

La futura maternità e il primo incontro con Loris Karius

“Quando sono rimasta incinta, la prima cosa che ho detto è stato: ‘O mio Dio, adesso che cosa devo fare...’. Poi però mi sono chiesta quale sia il periodo corretto per fare un figlio. Mi sono detta che se è successo, se ci siamo trovati entrambi felici di avere un figlio, vuol dire che è giusto così. Se ho già scelto il nome della figlia? Ancora no... C’è una discussione in atto. Al momento sono orientata tra Ofelia, Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta. Karius gioca nel Newcastle e sarà lontano? Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme. Come ho conosciuto Loris? Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Attorno solo donne bellissime. Persino le cameriere sembravano modelle. Gli uomini presenti non erano all’altezza di quella bellezza femminile, e al nostro tavolo di donne commentavamo che la situazione era terribilmente sproporzionata. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita’. Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo. Noi, intanto, giocavamo a chiederci chi fosse: un americano, un modello, un giocatore di football. Alla fine si è alzato e stava andandosene e io: “No, ragazze, se n’è andato, che dispiacere”. Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. E io: ‘Oddio ragazze ha scelto me’. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: ‘Dai, andiamo a conoscerlo’. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati”.

La stoccata a Can Yaman

Poi, Diletta Leotta ha lanciato una frecciatina a Can Yaman, con il quale ha avuto una travolgente liaison nell’estate 2021: “Non sono rimasta in buoni rapporti con lui. Ma non è dipeso da me”.